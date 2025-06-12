米株価指数先物時間外取引ダウ200ドル超安 東京時間10:48現在 ダウ平均先物JUN 25月限42694.00（-214.00-0.50%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限5998.50（-30.50-0.51%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限21761.25（-126.25-0.58%）
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