JFLÀÄ¿¹¤ÎGK×¢ËöÎ¦¡¢PK¤ÇÀèÀ©ÅÀ¡õ´°Éõ¡Ö¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¡×8Ç¯Á°¤Ë¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÃæ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¼é¸î¿À¤¬¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥­¥ê¥ó¥°¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£6·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ2²óÀï¤Ç¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÏJFL¤Î¥é¥¤¥ó¥á¡¼¥ëÀÄ¿¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£²¾¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤ÇMVP¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢GK×¢ËöÎ¦¤ÏËüÉ¼¤Ë¶á¤¤É¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£²¿¤»¼é¤Ã¤Æ¤Ï3¤Ä¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¾å¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò´°Éõ¤·¡¢