米株価指数先物時間外取引トランプ関税発言で一段安、ダウ130ドル安 東京時間10:00現在 ダウ平均先物JUN 25月限42778.00（-130.00-0.30%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限6008.50（-20.50-0.34%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限21798.25（-89.25-0.41%）