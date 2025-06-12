タレント・あびる優（38）が11日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んでいる。現在、シンガポールを訪れているあびるは、鏡越しの自撮りをアップ。背中が開いたワンピース姿を披露し、「明らかに食べ過ぎて肥えました」と泣き笑いの表情や、ブタの絵文字を添えた。また、別カットの自撮りも公開し「fashion」「onepiece」「pink」「selfie」「Singapore」とハッシュタグを記載した。この投稿に、フォロ