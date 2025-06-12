¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½2¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2025Ç¯6·î11Æü¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4ÂÇÀÊËÞÂà¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè5ÂÇÀÊ¤Ç±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ë»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î8»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£°ÂÂÇ¤Ï¤³¤Î1ËÜ¤Î¤ß¤Çº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë9»î¹ç¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¤ò2¾¡1ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·