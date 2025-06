Malwarebytesは6月10日(米国時間)、「Google bug allowed phone number of almost any user to be discovered|Malwarebytes」において、Googleアカウントの再設定用電話番号を窃取できる脆弱性が発見されたと報じた。この脆弱性はbrutecatと名乗るセキュリティ研究者により発見された。脆弱性を悪用することで、数秒から十数分ほどで電話番号を特定できるとされる。Google bug allowed phone number of almost any user to be dis