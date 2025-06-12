●芝居について事前に話し合いはせず「その場で生まれるものを大事に」 現在放送中の連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)で柳井嵩(北村匠海)の弟・千尋役を演じている中沢元紀にインタビュー。12日放送の第54回で描かれた嵩と千尋のシーンの裏側や千尋役を演じた思いなどを聞いた。連続テレビ小説『あんぱん』柳井千尋役の中沢元紀112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・