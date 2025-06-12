【Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」】 7月24日 配信予定 キーアート サンリオは、Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」を7月24日より配信する。 「My Melody & Kuromi」は、今年2025年にデビュー50周年を迎えた「マイメロディ」と、20周年を迎えた「クロミ」を主人公にしたストップモーションアニメ作品。 今回、本予告映像