5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¤¬¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥Ë¥á¡ØMy Melody ¡õ Kuromi¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¡ÖKawaii (Prod. Gen Hoshino)¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ±Ìî¸»¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ª¤è¤Óºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¦ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¼çÂê²Î¤Î°ìÉô¤â¸ø³«¡ªNetflix¥¢¥Ë¥á¡ØMy Melody ¡õ Kuromi¡ÙËÜÍ½¹ð±ÇÁüLE SSERAFIM¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¤Î¤è¤¦¤Ë¥­¥å¡¼¥È¤µ¤È¥¯¡¼