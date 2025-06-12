― ダウは1ドル安と反落。取引開始前に発表された5月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が事前予想を下回ったことで、ダウは一時プラス圏となっていた。ＮＡＳＤＡＱとＳ＆Ｐ500も4日ぶりに反落 ― ＮＹダウ 42865.77 ( -1.10 ) Ｓ＆Ｐ500 6022.24 ( -16.57 ) ＮＡＳＤＡＱ 19615.88 ( -99.11 ) 米10年債利回り4.423 ( -0.053 ) ＮＹ(WTI)原油 68.15 ( +3.17 ) ＮＹ金 3343.7 ( +0