BIGLOBEが、温泉ジャーナリストや温泉愛好家から熱い支持を集める温泉宿リストを公開！今回は「美人のぬる湯」と「ただモノじゃないオールインクルーシブ宿」にフォーカスした内容で、温泉のプロが厳選した魅力的な宿が紹介されています☆ ビッグローブ『美人のぬる湯』『オールインクルーシブ宿』 発表日：2025年6月11日 「第16回 みんなで選ぶ 温泉大賞(R)」連動企画として、BIGLOBEが公開する温泉宿リスト第3弾