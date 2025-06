橋本環奈主演のホラー映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』より、新キャストとして櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明の5名の出演が発表された。また、韓国のボーイズグループ・Stray Kidsが主題歌を担当することも明らかになった。【動画】『カラダ探し THE LAST NIGHT』スキズが歌う主題歌入り特別映像本作は、興行収入11.8億円、2022年公開のホラー映画No.1大ヒットを記録した実写映画『カラダ探し』の最新作。