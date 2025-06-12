6·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¸µÁÄÈþËâ½÷¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ï¡¼¥ì¥¤¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÂçÃÀ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤½¤ÎÆü¤Î¸á¸å¤Ë»£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Á´Íç¤ÇÁð¸¶¤ËºÂ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢»ä¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥¹¥Æ¥£ ¥í¡¼¥À¡¼¡×¤ÎÆý¤¬¤ó¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æº£Ç¯¤Ç30Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¥¨