¡ÎÅ·¹ÄÇÕ £²²óÀï¡ÏÀîºê £´¡Ý£³ Ê¡Åç¡¿£¶·î11Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by FujitsuÀîºê¤¬Ê¡Åç¤ò£´¡Ý£³¤ÇÇË¤Ã¤¿Å·¹ÄÇÕ¤Î£²²óÀï¡£Ê¡Åç¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢£±¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤ËÀîºê¤¬ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢Ê¡Åç¤â½ªÈ×¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¤¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Àîºê¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Àîºê¤È¡¢¡ÈÀí¤Ã¤¿¡É¹¶¤á¾¡¤Ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò·Ç¤²¤ëÊ¡Åç¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤êÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬£²Ç¯Á°¤Þ¤Çµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¡Ê¸½¡¦¼¯Åç´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸µ¤ÇÀî