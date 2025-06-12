北朝鮮・寧辺で建設中の新たな核関連施設（中央）とみられる衛星画像＝4月10日（PlanetLabs/ミドルベリー国際大学院モントレー校提供、共同）【北京共同】米国の核専門家ジェフリー・ルイス氏は12日までに、北朝鮮北西部の寧辺で建設中の新たな核関連施設とみられる衛星画像を公開した。4月に撮影された画像で、国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長が今月9日に定例理事会で報告したものと同じウラン濃縮施設とみられる。
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