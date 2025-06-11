【天皇杯2回戦】(JITス)甲府 2-1(前半1-0)福井ユナイテッド<得点者>[甲]井上樹(15分)、三平和司(62分)[福]高貝樹幹(65分)<警告>[甲]小出悠太(34分)、荒木翔(45分)観衆:2,757人主審:井上知大副審:中野卓、伊勢裕介
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