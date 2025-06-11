º£²Æ¤Î»²±¡ÁªÂçºåÁªµó¶è¡Ê²þÁªÄê¿ô£´¡Ë¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬£±£±Æü¤Ë¸õÊä¼Ô¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×³ÆÅÞ¤Î´é¤Ö¤ì¤¬½Ð¤½¤í¤¤¡¢¹½¿Þ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ñÀ¯À¯ÅÞ£¹ÅÞ¤¬ÂÐ·è¤¹¤ëÁ´¹ñ¶þ»Ø¤Î·ãÀï¶è¤È¤Ê¤ë¡£¼«Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÊç¤Ë¤Ï£¶£¶¿Í¤«¤é±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢½ñÎà¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿£·¿Í¤Ø¤ÎÌÌÀÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¿Í¤ÇÁ°½°±¡µÄ°÷¤ÎÌøËÜ¸²»á¡Ê£µ£±¡Ë¤ÎÍÊÎ©¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÌøËÜ»á¤Ï¸µÂçºå»ÔµÄ¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´ÇÈÄÀ¯ºö¡¦ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤­¤¿¡£¼«Ì±ÉÜÏ¢