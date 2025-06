シンガーソングライターのシェネルと、5人組アーティストDa-iCEのボーカル花村想太の初コラボレーションとなる新曲『Ill be by your side』/シェネル feat. 花村想太(Da-iCE)が、6月11日(水)に配信リリースされた。本楽曲は、フジテレビ系朝の情報番組『サン!シャイン』の6月・7月エンディングソングにも起用されている1曲。シェネルと花村想太がコラボレーションするのは今回が初となる。国籍も性別も違うアーティストによる