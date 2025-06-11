¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥·¥§¥Í¥ë¤È¡¢5¿ÍÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈDa-iCE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ØIll be by your side¡Ù/¥·¥§¥Í¥ë feat. ²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡ÊDa-iCE¡Ë¤¬¡¢6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Î6·î¡¦7·î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥½¥ó¥°¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1¶Ê¡£¥·¥§¥Í¥ë¤È²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£¹ñÀÒ¤âÀ­ÊÌ¤â°ã¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë