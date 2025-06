(台北中央社)歌手のジュディ・オング(75)が、南部・高雄市で8月2日にコンサート「Thank you for your smile」を開催する。ジュディが11日の記者会見で発表し、今回が大型のコンサートとしては最後になるだろうと語った。会場はジュディの兄、翁祖模さんが設計に携わった高雄流行音楽センター。会見では同センターをかたどったケーキがサプライズで登場し、ジュディは「日本にいる兄に見せる」とスマートフォンで写真を撮ってい