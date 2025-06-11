ÂçÅì·úÂ÷¤¬¤Þ¤È¤á¤¿2025Ç¯¤Î¡Ö³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¸©¤Î±ØÊÌ¤ÎËþÂ­ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Ë¶á¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ØÆô¥±ºä¡Ù±Ø¤¬µÞ¾å¾º¡¢¤½¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÎÍýÍ³¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£°¦ÃÎ¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ë°ÛÊÑ!?ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡ØÆô¥±ºä¡Ù¤È¤Ï 6·î11Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤ÏËÌÊýÄ®¤¬6Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¡¢»°½Å¸©¤Ï¡¢Ä«ÆüÄ®¤Ï3Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤È¡¢¥È¥Ã¥×5¤Ï¾ïÏ¢¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Àê