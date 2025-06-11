J£±¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï£¶·î11Æü¡¢Å·¹ÄÇÕ£²²óÀï¤ÇÃæ¹ñ¥ê¡¼¥°¤ÎÊ¡»³¥·¥Æ¥£FC¤È¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£90Ê¬¤ò½ª¤¨¤Æ£°¡Ý£°¡£±äÄ¹Àï¤ÎÁ°È¾¤â¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Î108Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£ËÙÊÆÍªÅÍ¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é³Þ°æ²ÂÍ´¤¬¹ª¤ß¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¾®Ìî¿­Æó¤äÃæÂ¼·û¹ä¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢