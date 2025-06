「龍が如くスタジオ」の新プロジェクトとして発表されていた『Project Century』の正式タイトルが『STRANGER THAN HEAVEN』に決定し、同作の世界観が垣間見られる2ndティザートレーラーも公開となった。舞台は1943年? ゲームシステムが垣間見られる『STRANGER THAN HEAVEN』2ndティザートレーラー『STRANGER THAN HEAVEN』1stティザートレーラーでは1915年という時代が描かれていたのに対し、今回公開された2ndティザートレーラー