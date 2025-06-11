スイスホテル南海大阪は、「Mango ＆ Melon Sweets Garden Afternoon Tea」を6月30日まで提供する。初夏の庭園をイメージしたスイーツ7種や、旬の食材を使用したセイボリー4種などが並ぶアフタヌーンティーで、マンゴーバタークリームで花びらを作り、タルトの中にもマンゴーペーストを忍ばせた「マンゴーのタルトレット」、鉢植えを模したビジュアルで登場する「マスクメロンショートケーキ」、メロンとココナッツのムースにフレ
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