スイスホテル南海大阪は、「Mango ＆ Melon Sweets Garden Afternoon Tea」を6月30日まで提供する。初夏の庭園をイメージしたスイーツ7種や、旬の食材を使用したセイボリー4種などが並ぶアフタヌーンティーで、マンゴーバタークリームで花びらを作り、タルトの中にもマンゴーペーストを忍ばせた「マンゴーのタルトレット」、鉢植えを模したビジュアルで登場する「マスクメロンショートケーキ」、メロンとココナッツのムースにフレ