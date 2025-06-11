¤Ê¤Ë¤«¡¢¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«......¡©»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯6·î5Æü¡¢Ì¾¸Å²°ºß½»¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¥Ú¥íÌÚÂ¼¡Ê¡÷S5ROvu7uvUr8RO5¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤È³¥¿§¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤Î¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡£¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤âÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£²¿¤«¤Î¾å¤Ë¡¢¤É¤Ã¤«¤ê¤È¹ø¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¤íÂ­¤ò¤Ó¤è¡¼¤ó¤ÈÁ°¤Ë¿­¤Ð¤·¡¢ÊØºÂ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ËÂÔ¤Á¿Í¤¬Íè¤Ê¤¯¤ÆÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ