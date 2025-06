11日、TOKIOの国分太一さんが「SAVE THE FARMS by YANMER」事業説明会に登壇しました。【写真を見る】【国分太一】最初は農業やりたくなかった「楽器演奏してるのに爪の中に土が入ってるのがすごく嫌で」ヤンマーホールディングス株式会社は、食料生産とエネルギー変換の分野で自社が持つテクノロジーを集結し、持続可能な農業の実現に向けて未来の農地を守る包括的なプロジェクト「SAVE THE FARMS by YANMER」を開始します。