¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®2Ç¯ÌÜ¡¢Æ£¸¶ÂçæÆÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤¬½çÄ´¤ÊÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£7Æü¤Î¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¡¦ËÌ¶å½£²¼´Ø¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î4·³Àï¡Ê¥ª¡¼¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à²¼´Ø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤ò2¥­¥í¹¹¿·¤¹¤ë154¥­¥í¤ò½Ð¤·¤¿¡£7Æü¤Ï7²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢2²ó¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢4Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç²¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£·ë²Ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£»î