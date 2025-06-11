2024Ç¯¤Î¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤Æ¡ÖBest Traditional Pop Vocal Album¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥¸¥ã¥º¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ý¥Ã¥×¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¹ñ·Ï¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¿Í¤Î¿·À¤Âå¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤¬¡¢¥­¥ã¥ê¥¢3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA Matter of Time¡Ê¥¢¡¦¥Þ¥¿¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¿¥¤¥à¡Ë¡Ù¤Î¹ñÆâÈ×CD¤ò8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ