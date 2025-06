フランスのエマニュエル・マクロン大統領が2025年6月10日(火)深夜、EUレベルで進展しないのであれば、今後数カ月以内に、フランスで15歳未満のSNS利用を禁止すると発表しました。Macron says France will ban social media access for under-15s if EU takes no action | Euronewshttps://www.euronews.com/my-europe/2025/06/10/macron-says-france-will-ban-social-media-access-for-under-15s-if-eu-takes-no-actionMacron says