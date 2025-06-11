「タリーズコーヒー」は、6月11日（水）から、初のジャスミンティーを使用したドリンク「＆TEA ジャスミン香るピーチフローズンティー」を全国の店舗で発売。桃を組み合わせた爽やかな一杯で、見た目も超かわいい！今回クランクイン！トレンドは、そんな本ドリンクの味わいを確かめてみました。【写真】昨年人気の商品が今年も登場！同時発売される“メロン×ヨーグルト”も必見■初のジャスミンティーが登場今回登場した