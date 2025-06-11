打撃投手務めるドジャース・大谷＝サンディエゴ（共同）【サンディエゴ共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が10日、敵地サンディエゴでのパドレス戦前に実戦形式の練習に登板し、3回想定で44球を投げた。マイナーの打者延べ11人に安打性の打球を許さず、6奪三振1四球。球団スタッフによると、球速は96マイル（約154キロ）を計測した。打者との対戦は2023年9月の右肘手術後3度目で、パドレスのダルビッシュ有投手らも見守っ