第７４回全日本大学野球選手権大会を主催する全日本大学野球連盟と読売新聞社は１１日、雨天により神宮球場で開催予定だった４試合（青学大−奈良学園大、北海学園大−佛教大、日大国際関係学部−西南学院大、東北福祉大−東日本国際大）を中止にすることを発表した。この結果、１２日に２回戦４試合、１３日に準々決勝４試合（ともに神宮）が行われることになった。Ｖ候補の本命・青学大（東都大学）は２日連続の雨天中止。