米株価指数先物時間外取引下落、トランプ関税当面継続と控訴裁判所が判断 東京時間09:51現在 ダウ平均先物JUN 25月限42842.00（-71.00-0.16%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限6033.50（-11.50-0.19%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 25月限21917.25（-45.25-0.21%）