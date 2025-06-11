グリーンエナジー＆カンパニーが続伸している。１０日の取引終了後に発表した２６年４月期連結業績予想で、売上高１４０億円（前期比２０．５％増）、営業利益７億円（同２８．８％増）、純利益３億８０００万円（同３７．９％増）を見込み、年間配当予想を前期比１円増の１４円としたことが好感されている。 主力の太陽光発電施設やネットゼロエネルギーハウスに加えて、系統用蓄電所の開発拡大が