¥È¥â¥·¥¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ïº£´ü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇä¾å¹â9500²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ105.8¡ó¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±×115²¯±ß¡ÊÆ±105¡ó¡Ë¤ÎÁý¼ýÁý±×¤ò·×²è¡£27Ç¯ÅÙ¤ËÇä¾å¹â1Ãû±ß¤ÎÃ£À®¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÃæ·×¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁ°ÅÝ¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾å¾è¤»¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¡Ê¹ÓÌÚ¾Ï¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¶È²ñ¼Ò³Æ¼Ò¤Îº£´ü·×²è¤Ï°°¿©ÉÊ¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë¤¬Çä¾å¹â6320²¯±ß¡¦·Ð¾ïÍø±×76²¯±ß¡¢¥«¥Ê¥«¥ó¤¬Æ±2000²¯±ß¡¦Æ±27²¯5000Ëü±ß¡¢´ÝÂçËÙÆâ¤¬Æ±1175²¯±ß¡¦Æ±10²¯5000Ëü±ß