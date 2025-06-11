即席麺市場は物価高の中でコスパの良さが強みになっているが、高価格帯とされる300円前後のカップ麺でもヒット商品が出ている。キーワードはお得感と話題性。「日清焼そばU.F.O 爆盛バーレル」や「明星 ぶぶか油そば」は圧倒的な食べ応えが若年層に支持され、韓国で話題になっていた「辛ラーメン トゥーンバ カップ」は日本での発売から約2週間で限定100万食が完売した。いずれもカップ麺のメーンユーザー（中高年層）に比べて若い