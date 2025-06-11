アエリアが続伸、２５日移動平均線を足場に切り返す動きをみせている。スマートフォン向けオンラインゲームの開発・配信を主力に幅広い事業を手掛けている。１０日の夕刻に同社の連結子会社が、エディアへのライセンス許諾によりニンテンドースイッチ用ソフト「ＢｌａｃｋｉｓｈＨｏｕｓｅｓｉｄｅＡ→―Ｒｅｔｏｕｒ―」を発売するにあたり、その発売日が１０月９日に決定（今週９日から予約受