［東京１１日ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比２１９円５９銭高の３万８４３１円１０銭と、続伸してスタートした。前日の米国株高や為替の円安基調が支えとなり、買い優勢の展開となっている。米中協議の進展も投資家心理を支援している。前日の米市場でフィラデルフィア半導体指数（ＳＯＸ指数）が上昇した流れを引き継ぎ、半導体株が堅調。そのほか、電気機器、医薬品、繊維製品などがしっかり