野手の目玉候補が初戦で散った。【もっと読む】今秋ドラフト候補が女子中学生への性犯罪容疑で逮捕…プロ、アマ球界への小さくない波紋全日本大学野球選手権が9日に開幕。今秋のドラフト1位候補の創価大の立石正広（4年=山口・高川学園）は「3番・二塁」で先発出場し、4打席で1安打2三振に終わった。チームも延長十回タイブレークの末に、東亜大に0-11で大敗。主将を務める立石は「一発勝負と分かっている中で、リーグの代表と