中国残留孤児2世を中心とした反社会的集団「チャイニーズドラゴン」が仲介役となり、日本のヤクザと香港マフィアが盃を交わしていた。世界最強の闘犬を野放し、住民は恐怖…6代目山口組2次団体「司興業」組長の華麗な人脈暴力団員の身分を隠して山梨県のホテルに宿泊したとして、警視庁暴力団対策課は、指定暴力団住吉会系「二代目武州伊勢野一家」総長の田島和幸（53）、チャイニーズドラゴン（チャイドラ）幹部で東京・赤羽