元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（55）が11日までに自身のSNSを更新。斎藤元彦兵庫県知事（47）の疑惑告発者の私的情報を井ノ本知明元総務部長が県議に漏えいし、斎藤氏と片山安孝元副知事（65）がそれを命じたり、唆したりした疑いがあるとして、神戸学院大の上脇博之教授（66）が10日、3人に対する地方公務員法（守秘義務）違反容疑などの告発状を神戸地検に提出したことに言及した。地検は受理するかどうか検討し、県議会が