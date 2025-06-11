○経済統計・イベントなど ０８：５０日・国内企業物価指数 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：３０米・消費者物価指数 ※米・１０年物国債入札 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ギグワークス，テンポスＨＤ，サトウ食品，ｇｕｍｉ，イムラ，神島化，モイ，エニーカラー，プラスゼロ，リッジアイ，サムコ，アイモバイル，ベストワン，ハウテレビ，Ｃａ