アメリカトランプ政権のギャバード国家情報長官は、広島や長崎への原爆投下に触れ、核廃絶の必要性を訴えました。ギャバード国家情報長官：最近、私は日本の広島を訪れ、80年前の1945年に投下された1発の原爆がもたらした想像を絶する恐怖の跡が残る街の爆心地に立った。ギャバード国家情報長官は10日「X」で、被爆地の広島と長崎について「今なお残る悲しみを言葉で表現するのは難しい。この経験は私の人生に永遠に刻まれる」と訴