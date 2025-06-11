[ニューヨーク １０日 ロイター] - 米エネルギー情報局（ＥＩＡ）は１０日発表した短期エネルギー見通しで、米国での２０２６年の原油生産量が日量約１３３７万バレルとなり、２５年見込みの約１３４２万バレルから減ると予測した。米国は世界最大の原油産出国となっており、減少すれば新型コロナウイルス禍の２１年以来、５年ぶりとなる。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国でつくる「ＯＰＥＣプラス」による減産の緩