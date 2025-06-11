【韓国】 雇用統計（5月）08:00 予想2.8%前回2.7%（失業率) 【日本】 国内企業物価（5月）08:50 予想0.3%前回0.2%（前月比) 予想3.5%前回4.0%（前年比) 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（05/31 - 06/06）20:00 予想N/A前回-3.9%（前週比) 消費者物価指数（CPI）（5月）21:30 予想0.2%前回0.2%（前月比) 予想2.5%前回2.3%（前年比) 予想0.3%前回0.2%（食品・