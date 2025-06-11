[ニューデリー １０日 ロイター] - インド首都ニューデリーで行われている同国と米国の二国間貿易協定締結に向けた交渉は１０日、一定の進展が見られた。複数のインド政府関係者が明らかにした。関係者の１人は「米国との協議は生産的で、互恵的かつバランスの取れた合意づくりに向けた前進につながった」と語った。交渉は米通商代表部（ＵＳＴＲ）高官を中心とするチームと、ラジェシュ・アガルワル氏が率いるインド商工省の