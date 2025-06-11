コロナ禍を奇貨として社会にすっかり浸透したコワーキングスペース。ザイマックス総研が2024年に実施した調査によると、東京23区内のフレキシブルオフィス（コワーキングスペースを含む）の拠点数は1777件で、2021年時の762件から約2倍に増えている。人口100万人を超える政令指定都市の拠点数を加えると2820件だ。急成長を遂げたコワーキングスペースで起こる様々なマナー問題やセキュリティリスクを紹介する。（全2回の2回目）