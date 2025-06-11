SNSで大ゲンカ！先週、世界的な注目を浴びたトランプ大統領とイーロン・マスク氏のソーシャル・メディアを使った大喧嘩。この半年余りにわたって政治的な蜜月が続いた両者はほぼ決裂した模様だが、その直接原因と見られているのが、「One Big Beautiful Bill（一つの大きく美しい法案）」と呼ばれる包括的な減税・歳出法案だ。先月、アメリカ議会の下院を通過して現在、上院で審議中の同法案では、第一期トランプ政権における減税