7月の参院選比例代表で、国民民主党から出馬する山尾志桜里元衆院議員（50）が10日、国会内で会見を開いた。記者団約80人の前で、約2時間半にわたって過去の不正支出や議員パスの不正利用問題、週刊誌で報じられた不倫疑惑について釈明した。 【写真】会見で頭を下げる山尾志桜里氏 2017年に報じられた不倫疑惑について「（報道された男性と）現在は仕事、私生活で特段の交流はない。8年前にお話したように、そういった事実