兵庫県にある「神戸どうぶつ王国」（神戸市中央区・ポートアイランド）は、花と動物と人とのふれあい共生パーク。先日、こちらに新たな仲間「ハシビロコウ」が2体加わりました。迎え入れることとなった経緯や豆知識などを、株式会社どうぶつ王国・動物管理課係長の長嶋敏博さんに話を聞きました。仲間入りした2体。ハシビロコウ好きなら、この子たちの細かな違いがわかる？（画像提供：神戸どうぶつ王国）☆☆☆☆ハシビロコ