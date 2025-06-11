¿Íµ¤¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò±Ç²è²½¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¡È¸åÊÔ¡É¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É¡§¥Õ¥©ー¡¦¥°¥Ã¥É¡Ê¸¶Âê¡§Wicked: For Good¡Ë¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¡¢¸ø³«¤«¤é24»þ´Ö¤Ç1²¯1,300Ëü²óºÆÀ¸¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É¡§¥Õ¥©ー¡¦¥°¥Ã¥É¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ï2025Ç¯6·î4Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù